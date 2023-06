Nadia Rinaldi, a causa di un intervento di riduzione del seno, ha rischiato la setticemia. L’ex naufraga ha raccontato il calvario che ha vissuto nel 2014 e la paura provata in quei momenti.

Ospite di Storie Italiane, Nadia Rinaldi si è raccontata a Eleonora Daniele. L’attrice ha parlato per la prima volta del calvario vissuto nel 2014, quando ha deciso di sottoporsi ad un intervento di riduzione del seno e ha rischiato la setticemia. Ha esordito:

“Non l’ho mai raccontato perché non è una cosa piacevole. Ho fatto un’addominoplastica in seguito ad un grosso dimagrimento . Avevo tanto seno e, dopo la perdita di peso, era rimasto svuotato, così è stato ridotto”.

Nadia ha proseguito:

“E’ stata tolta talmente tanta pelle che mi si è riaperto tutto. Io, dallo specchio, vedevo addirittura le protesi. Si è riaperta la cicatrice, perdevo liquido e stavo andando in setticemia”.

La Rinaldi ha rischiato la vita e quei giorni sono ancora impressi nella sua memoria.

Nadia Rinaldi per oltre un anno senza seno

Non solo il rischio di setticemia, Nadia ha raccontato un altro trauma vissuto dopo l’intervento. Ha dichiarato:

“Sono stata un anno e mezzo senza seno, con l’ovatta, perché non si potevano mettere a causa dell’infezione in atto. Non voglio dire che si sia stata negligenza, però la sofferenza è stata drammatica”.