Sono passati tre anni dalla morte di Nadia Toffa e tutte le persone che la amano continuano a ricordarla con grande affetto. La donna è scomparsa il 13 agosto 2019, a soli 40 anni.

Nadia Toffa, tre anni dalla morte: “Il mio amore più grande lo destino ad aiutare gli altri”

Nadia Toffa è scomparsa 3 anni fa, il 13 agosto 2019. La sua storia, la sua forza e la sua resilienza hanno commosso tantissime persone. La sua malattia si è manifestata per la prima volta il 2 dicembre 2017, mentre era a Trieste a lavorare per un servizio de Le Iene. Dopo essere stata trasportata d’urgenza all’ospedale, ha ricevuto la diagnosi di glioblastoma, tumore cerebrale. Nadia Toffa non ha mai mollato e dopo due mesi era di nuovo in studio a condurre Le Iene.

Ha raccontato la sua storia nel libro “Fiorire d’inverno“, diventando un punto di riferimento per tutte le persone che dovevano affrontare una malattia. Il suo ultimo post social risale al 1 luglio 2019, quando ha postato una foto di lei sorridente insieme al suo cagnolino Totò. Le sue condizioni sono poi peggiorate, fino alla morte, avvenuta il 13 agosto, che ha profondamente colpito il pubblico televisivo italiano.

Le parole della madre di Nadia Toffa

Margherita, la madre di Nadia Toffa, ha rilasciato qualche mese fa una lunga intervista a Vanity Fair, in cui ha parlato della figlia e della fondazione a suo nome. La Fondazione Nadia Toffa è una onlus che sostiene la ricerca, soprattutto in campo oncologico. “Alle elementari frequentava una scuola con alunni audiolesi, rinomata ovunque per l’approccio che permetteva ai ragazzi di portarli anche alla laurea. Ricordo che cercava sempre di capire come aiutare chi era più debole.

Mi diceva: ‘Mamma, io corro sempre, forse perché potrò vivere poco. Non voglio sposarmi o avere figli, il mio amore più grande lo destino ad aiutare gli altri’. E mi invitava sempre a perdonare: ‘A volte – ripeteva – chi fa del male è perché sta male’. Quando però si accorgeva che era in cattiva fede non le mandava certo a dire” ha raccontato la madre di Nadia Toffa. “Negli ultimi due anni le sono stata sempre accanto, in ogni momento, e le sono grata per avermelo permesso. Sono stata l’unica. Nonostante la malattia tremenda, mi raccontava la sua vita, mi diceva tutto e mi ha resa più forte con il suo esempio” ha aggiunto la donna.