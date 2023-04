Nadir salva 41 migranti: assegnato il porto di Lampedusa

Il veliero Nadir della ong Reqship ha salvato 41 migranti che si trovavano a bordo di un’imbarcazione stabile in area SAR maltese. É stato loro assegnato, da parte delle autorità italiane, il porto di Lampedusa. Tra i migranti salvati anche un bambino di 4 anni e una donna incinta. Reqship ha spiegato, tramite alcune dichiarazioni riprotate da Ansa: “La situazione nel Mediterraneo è drammatica. In poche ore il nostro equipaggio è stato informato di numerose emergenze in mare”.

Nadir salva 41 migranti: il tweet di Reqship

Reqship ha confermato il salvataggio dei migranti da parte del veliero Nadir, tramite un tweet: “Proprio mentre il Nadir raggiungeva l’area operativa, il nostro equipaggio ha incontrato una barca instabile nella zona SAR maltese. In un’operazione di salvataggio di un’ora, l’equipaggio è stato in grado di salvare tutte le 41 persone e portarle a bordo. Le autorità italiane hanno quindi assegnato il porto di Lampedusa”.

Astral di Open Arms individua gommone in difficoltà

Oltre al salvataggio da parte di Nadir, il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, ha informato tramite un tweet che l’imbarcazione Astral di Open Arms, salpata lo scorso 26 aprile da Lampedusa, ha individuato un barcone con 38 persone a bordo. Secondo quanto si legge da Tgcom24, pare che i migranti siano partiti da Sfax, in Tunisia.