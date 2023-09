Nagorno: armeni in sciopero della fame, 'governo ha ceduto regione ad Azerbaigian'

Nagorno: armeni in sciopero della fame, 'governo ha ceduto regione ad Az...

Yerevan, 21 set. (Adnkronos) – Alcuni partecipanti alla manifestazione contro le azioni delle autorità armene nel Nagorno-Karabakh, nei pressi del palazzo del parlamento a Yerevan, in Armenia, hanno dichiarato uno sciopero della fame. "Annunciamo uno sciopero della fame e invitiamo tutti coloro che non sono d'accordo con le politiche delle attuali autorità ad aderirvi", ha detto all'agenzia Ria Novosti Suren Petrosyan, leader del partito Consolidamento Democratico, prima di spostarsi in corteo verso il centro della città.

Ieri i manifestanti si sono scontrati con la polizia in Piazza della Repubblica, vicino al palazzo del governo. I manifestanti hanno accusato il primo ministro Nikol Pashinyan di aver ceduto il Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian. Il picco della tensione si è verificato alle 21, quando sono state lanciate pietre e bottiglie contro la polizia e le forze speciali, che hanno risposto coprendosi con scudi ed effettuando arresti.