Nagorno: Baku, ''operazione antiterrorismo' continuerà fino a resa separatisti armeni'

Baku, 20 set. (Adnkronos) – L'Azerbaigian ha affermato che le sue misure militari nel Nagorno-karabakh continuano per il secondo giorno dopo aver lanciato ieri quelle che ha descritto come operazioni "antiterrorismo" nell'area. L'operazione, ha annunciato Baku, non si fermerà finché i separatisti armeni non si arrenderanno.

La tensione nel Caucaso meridionale è alta da mesi attorno all’enclave separatista, riconosciuta a livello internazionale come parte dell’Azerbaigian. L’Azerbaigian e l’Armenia sono entrati in guerra l’ultima volta tre anni fa. Stamattina, il ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha affermato che l'equipaggiamento militare appartenente alle forze armate armene è stato "neutralizzato", compresi veicoli militari, artiglieria e installazioni missilistiche antiaeree.

Ieri, Baku ha ordinato alle "formazioni militari armene illegali" di consegnare le armi e di sciogliere il loro "regime illegale". Gli armeni del Karabakh hanno lanciato un appello per un cessate il fuoco e per l'avvio dei colloqui. Ma era chiaro dall'ultimatum azerbaigiano che l'obiettivo di Baku era completare la conquista dell'enclave montuosa.