Nagorno: sale a 170 morti bilancio esplosione serbatoio carburante

Baku, 29 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - È salito a 170 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di lunedì in un deposito di carburante nella regione del Nagorno-Karabakh, il cui territorio è stato riconquistato dall'Azerbaigian in seguito all'offensiva...

Baku, 29 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – È salito a 170 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di lunedì in un deposito di carburante nella regione del Nagorno-Karabakh, il cui territorio è stato riconquistato dall'Azerbaigian in seguito all'offensiva militare della settimana scorsa. Lo ha reso noto l'Artsakh Rescue Service del Nagorno-Karabakh, precisando su Facebook che finora sono stati recuperati 170 corpi e che i resti saranno trasferiti in Armenia per l'identificazione.