Nagorno: Unhcr, 'servono urgentemente fondi per emergenza umanitaria'

Washington, 29 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha chiesto alla comunità internazionale di fornire "urgentemente" fondi per aiutare le autorità armene a far fronte all'"emergenza umanitaria" derivante dall'esodo dal Nagorno-Karabakh, che ha comportato 90.000 arrivi in ​​meno di una settimana.

L'Onu è "profondamente preoccupata" per l'evolversi della situazione, poiché, sebbene il governo armeno offra aiuto in modo "encomiabile", "è necessario un maggiore sostegno finanziario", ha affermato la rappresentante dell'Unhcr in Armenia, Kavita Belani, confidando nella “solidarietà” e nella “responsabilità” della comunità internazionale.

"Le Nazioni Unite – ha spiegato la Belani – stanno già sviluppando un piano tra le sue varie agenzie e prevedono di lanciare una richiesta formale di fondi. È importante tenere conto sia delle esigenze a breve che di quelle a medio e lungo termine". Le squadre dell'Unhcr, ha aggiunto, sono sul posto “fin dal primo giorno” e hanno potuto vedere che i rifugiati arrivano “esausti, spaventati e preoccupati per il loro futuro”.