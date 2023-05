Naike Rivelli è ricoverata in ospedale a causa di un intervento. La figlia di Ornella Muti non lo aveva annunciato ai fan e si è mostrata loro direttamente dal letto del nosocomio. Cosa le è successo? Come sta?

Naike Rivelli ricoverata in ospedale

Tramite il suo profilo Instagram, Naike Rivelli si è mostrata su un letto di ospedale, appena uscita dalla sala operatoria. La figlia di Ornella Muti non aveva parlato con i fan dell’intervento chirurgico, per cui nel vederla così si sono tutti allarmati. “I’m back“, ha scritto sui social a didascalia della foto che la ritrae con il camice.

Naike Rivelli operata al seno

Naike è in ospedale perché si è sottoposta ad un delicato intervento di ricostruzione del seno. A rivelarlo è stata lei stessa, dopo che i fan si sono allarmati nel vederla sul letto del nosocomio. La Rivelli ha dichiarato:

“Ciao sono ancora viva per chi sperava diversamente. Hanno fatto tutti un lavoro incredibile. Devo ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che mi ha letteralmente ricostruito un seno. Grandi dolori, tutto nella norma e piano piano ritorno”.

Naike Rivelli: che problemi aveva il suo seno?

Naike non è entrata nei dettagli dell’operazione, per cui non sappiamo il motivo per cui ha scelto di ricostruire il seno. La Rivelli si è limitata a sottolineare che si tratta di una “storia lunga“. Molto probabilmente, quando uscirà dall’ospedale, racconterà qualcosina in più ai fan.