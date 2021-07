Naim Darrechi: la confessione shock del giovane TikToker per evitare il preservativo

La giovane star di TikToK Naim Darrechi ha scatenato una vera e propria bagarre in Spagna per via delle sue discutibili affermazioni sul preservativo

Ha richiesto addirittura l’intervento della ministra dell’Uguaglianza spagnola nonché una denuncia in procura. È quello che è successo a Madrid per via dello scandalo scoppiato nelle scorse ore sui social in riferimento a Naim Darrechi, star di TikTok che ha affermato che il preservativo lo infastidisce.

Per questo ha rivelato di dire alle sue partner di essere sterile, così da non dover usare il dispositivo medico di protezione.

Es un ser despreciable? ¿Quién es Naim Darrechi, el ‘tiktoker’ que alardea de no usar condón y engañar a las chicas diciendo que es estéril? https://t.co/iPbyL9Fyou a través de @publico_es — Angeles Villacastin (@A_Villacastin) July 15, 2021

“Tienes menos luces que un barco pirata”: las redes estallan contra Naim Darrechi y su intento de justificación https://t.co/V1VKdDdmGK — Tremending (@Tremending) July 15, 2021

Naim Darrechi: la bagarre scatenata dall’influencer

La faccenda, diventata chiaramente immediato oggetto di polemica in rete, ha destato il duro richiamo di Irene Montero, politica e psicologa spagnola, membro della direzione di Podemos. Il riferimento è alla legge varata pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri, che presto passerà all’esame del Parlamento, conosciuta come “solo sì è sì”. Ciò sta a significare che in ogni rapporto sessuale dove non sussista il consenso esplicito si può configurare il reato di stupro.