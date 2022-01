Nancy Brilli è positiva al Covid: “Mi sento una schifezza”

Nancy Brilli ha annunciato via social di essere risultata positiva a Covid-19.

Il nuovo anno per Nancy Brilli non è iniziato nel migliore dei modi: attraverso i social l’attrice ha annunciato di essere positiva al Covid.

Nancy Brilli ha il Covid

Nancy Brilli è risultata positiva al Covid e lei stessa ha rivelato ai fan quali sarebbero le sue condizioni e come si sentirebbe: “Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid.

Basta”, ha dichiarato l’attrice attraverso i social, e ancora: “Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”. L’attrice nelle ultime ore si è rivolta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma e, dopo alcune tac di controllo, ha fatto ritorno a casa. In tanti sui social hanno inviato messaggi d’affetto all’attrice e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni.

Nancy Brilli: i problemi di salute

Gli ultimi anni sono stati segnati da alcuni problemi di salute per l’attrice, che ha sofferto anche di endometriosi. “Per chi commenta sul fatto che sarei di plastica vi spiego una cosa una volta per tutte. Ho i legamenti del ginocchio destro ricostruito in materiale plastico. Il mio addome è stato ricucito dopo ben 8 operazioni dell’apparato riproduttivo conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione dell’utero, dell’altro ovaio e del tube per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia detta prima e per finire un’operazione al seno”, ha dichiarato.

Nancy Brilli: il figlio

Nonostante per anni abbia avuto paura di non poter avere figli a causa dell’endometriosi, nel 2000 ha avuto suo figlio, Francesco, nato dall’unione con il regista Luca Manfredi. Da alcuni anni l’attrice sarebbe legata a Nunzio Pupi D’Angieri, imprenditore, ambasciatore e ricco d’uomo d’affari. I due hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo e Nancy Brilli non ha mai amato parlare apertamente delle sue relazioni sentimentali.