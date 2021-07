Nancy Coppola, il tragico lutto: “Mi hai spezzato il cuore”

Nancy Coppola ha subito un tragico e doloroso lutto. In tanti sui social le hanno fatto le loro condoglianze.

La cantante Nancy Coppola ha svelato via social di aver perso la sua adorata nonna, morta mentre lei si trovava in Calabria per un suo concerto.

Nancy Coppola: il lutto

Nelle ultime ore Nancy Coppola è stata colpita da un tragico e doloroso lutto: la nonna della cantante è scomparsa.

Quando le sue condizioni si sono aggravate Nancy Coppola ha cercato di fare di tutto per tornare a casa e salutarla per l’ultima volta.

“Ieri cantavo in Calabria quando mi arrivò quella telefonata ‘Corri che nonna non sta bene’. 5 ore di distanza e 5 minuti quasi per cantare… mi chiesi come faccio? E ora dove trovo la forza per cantare ? E se nonna se ne va e non riesco a salutarla in tempo ?”, ha raccontato la cantante, e ancora: “In quel momento mi sono fatta forza e mi sono detta: La persona da parte, non pensare e sii forte.

Ho cantato con un nodo in gola e le 5 ore di viaggio sono diventate 3 per correre da te. E tu eri lì ad aspettarmi Ieri sera mi hai detto: ti aspetto domani. Stamattina il tuo cuore ha ceduto ed io sono qui a tenerti la mano nonnina mia. Mi hai spezzato il cuore… proteggici da lassù. Ciao ciacciare”. La cantante era estremamente legata alla figura di sua nonna, che l’aveva cresciuta fin da quando lei era bambina.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto a Nancy Coppola per il suo tragico lutto.

Nancy Coppola: i messaggi

Tra i fan, gli amici e i colleghi che hanno fatto le loro condoglianze a Nancy Coppola vi sono anche Gianluca Capozzi, Andrea Sannino e Milena Miconi. Lisa Fusco ha inviato un messaggio alla cantante con scritto: “Un abbraccio forte, comprendo bene il tuo dolore .

Il tuo post mi ha fatto commuovere”.

Nancy Coppola: i chili persi

Di recente Nancy Coppola aveva annunciato ai fan dei social di aver perso ben 20 chili grazie al bendaggio gastrico a cui si era sottoposta per perdere peso e tornare in forma. Oggi la cantante sembra essere serena e felice della sua ritrovata forma fisica. In tanti sui social le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza.