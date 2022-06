Nancy Pelosi incontra Roberto Fico e Maria Casellati

Roma, 30 giu. (askanews) – Nancy Pelosi in Italia per la festa in ambasciata per la ricorrenza dell’indipendenza degli Stati Uniti il 4 luglio. La Speaker democratica della Camera dei Rappresentanti ha incontrato il presidente della Camera Roberto Fico, poi la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Pelosi ha sottolineato che in merito alla situazione in Ucraina l’Italia ha assunto un “forte ruolo guida” improntato a un impegno “a favore della pace e della diplomazia”, ma ha anche lodato l’approccio nuovo che la politica italiana ha avuto di fronte alla crisi economica, di una crisi sanitaria globale, agendo sempre con grande senso di responsabilità.