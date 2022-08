Nancy Pelosi: non permetteremo alla Cina di isolare Taiwan

Roma, 5 ago. (askanews) – La speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha dichiarato che gli Stati Uniti “non permetteranno” alla Cina di isolare Taiwan, dopo che la sua visita a Taipei ha fatto infuriare Pechino.

Parlando da Tokyo, Giappone, altra tappa del suo viaggio in Asia, Pelosi ha ribadito

“Non isoleranno Taiwan impedendoci di andarci. Abbiamo avuto visite ad alto livello, senatori in primavera, in modo bipartisan, visite continue, e non permetteremo loro di isolare Taiwan.

Non stanno rispettando il nostro programma di viaggio. Il governo cinese non lo sta facendo. La nostra amicizia con Taiwan è forte. È bipartisan alla Camera e al Senato”.

Pechino continua a “rispondere” alla visita di Pelosi. Ventidue jet militari cinesi hanno superato la linea mediana dello stretto tra Taiwan e Cina entrando nello spazio aereo gestito dalla difesa di Taipei. In risposta, Taiwan ha fatto decollare

alcuni intercettori e ha attivato i sistemi di difesa

missilistica.

E a causa delle esercitazioni cinesi in corso e delle “restrizioni allo spazio aereo”, Singapore Airlines ha cancellato i voli del giorno per e da Taipei.