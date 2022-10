Nancy Pelosi parla dell’aggressione al marito mentre la destra complottista la attacca

Nancy Pelosi parla dell'aggressione al marito: "I nostri figli, i nostri nipoti e io abbiamo il cuore spezzato", ma la destra complottista non le crede

Per la prima volta da quell’esplosione di violenza Nancy Pelosi parla dell’aggressione al marito e lo fa mentre la destra complottista la attacca. Un forum legato a Bannon insinua che la tempistica del fatto è sospetta e in sincrono “elettorale” .

Che significa? Che la destra oltranzista crede che l’aggressione a Paul Pelosi sia servita per creare empatia verso i Dem in vista delle elezioni di “midterm” imminenti.

Pelosi ed il suo “mini 6 gennaio”

La Pelosi intanto si detta “scioccata e traumatizzata” per l’assalto al marito, ancora ricoverato in ospedale. Ma cosa dicono le teorie complottiste? Ecco le parole sul forum sovranista Usa e quelle di Greg Kelly, l’anchor del network di destra Newsmax: “Ci sono dettagli molto strani.

Mi chiedo se Pelosi abbia cercato di mettere in scena il suo mini 6 gennaio“. E Dinesh O’Souza, commentatore di destra, ha ribadito: “La sinistra sta impazzendo non solo perché non crediamo alla non plausibile storia di Paul Pelosi ma perché stiamo ridendo per quanto è ridicola”.

Pelosi parla dell’aggressione al marito

E ancora:”Questo significa che non siamo più intimiditi dalle loro false storie. Non hanno più controllo su noi”.

E la speaker dem della Camera? Ha scritto dell’aggressione su Twitter, spiegando che “i nostri figli, i nostri nipoti e io abbiamo il cuore spezzato e siamo rimasti traumatizzati dall’aggressione che ha messo in pericolo la vita del nostro Pop”.