Nando Dalla Chiesa: intercettazioni anche contro la corruzione

Roma, 18 gen. (askanews) – “Non è che tutti i reati siano perseguibili attraverso una rete di intercettazioni senza limiti. Quanto partecipai in Parlamento a questo dibattito fu escluso che siano tutti i reati perseguibili con indagini condotte attraverso intercettazioni, ma certi tipi di reati chiedono le intercettazioni. Io, per esempio, sarei per l’uso delle intercettazioni anche contro la corruzione”: lo ha detto Nando Dalla Chiesa, figlio del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, politico e presidente onorario di Libera, a margine del convegno all’Università Lumsa a Roma intitolaper me to “Economia e giustizia. Il contributo delle discipline economico-aziendali e delle professioni per la legalità”, organizzato da AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale), CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili) e Lumsa.

