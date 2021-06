Nanni Moretti virale: l’interpretazione stonata di “Soldi” di Mahmood

In occasione della presentazione del nuovo film a Cannes, Nanni Moretti ha confeziona un filmato, diventato virale, dove intona "Soldi" di Mahmood

Nanni Moretti ha deciso di diffondere un video diventato in pochissimo tempo virale. In esso il popolare regista altoatesino non ha immortalato nessuna scena cinematografica, bensì ha interpretato niente meno che Soldi di Mahmood. Postato sul suo account Instagram, il contenuto ha colpito soprattutto per le caratteristiche di stravaganza di Moretti, artista fra i più originali della cinematografia italiana.

Nanni Moretti come Mahmood

Il filmato è stato del resto realizzato per una precisa occasione, ossia per festeggiare il ritorno di Nanni al prestigioso Festival di Cannes. Alla kermesse francese parteciperà infatti con il film Tre piani, che si sarebbe già dovuto trovare nella selezione ufficiale dello scorso 2020. Tale edizione, come è facilmente intuibile, fu annullata per via della pandemia da Covid-19.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nanni Moretti (@nannimoretti_)

Nel suddetto video, a onor del vero molto divertente, Nanni Moretti non è il solo protagonista. Vi compaiono infatti anche le attrici di Tre Piani, ossia Margherita Buy, Alba Rohwacher, Elena Lietti e Denise Tantucci. La clip mostra le attrici intente a prepararsi per la ‘prima’, scegliendo gli abiti, truccandosi e controllandosi allo specchio. A tale rituale si sottopone infine lo stesso regista, che sulle ritmiche note di Mahmood ha davvero meravigliato in positivo l’intero suo parterre di fan.