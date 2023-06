Naomi Campbell, è nato il secondo figlio: "Non è mai troppo tardi per diven...

Naomi Campbell, è nato il secondo figlio: "Non è mai troppo tardi per diventare madre"

Attraverso i social Naomi Campbell ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, da lei avuto a 53 anni.

Naomi Campbell: il figlio

Nel 2021 Naomi Campbell ha sorpreso tutti annunciando la nascita della sua prima figlia e adesso, a sorpresa, ha svelato di essere diventata madre per la seconda volta. La celebre top model ha postato una tenera foto in cui la si vede tenere tra le braccia il suo bambino, mentre la figlia è ritratta mentre stringe la mano al fratellino. “Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni immaginazione, sei circondato d’amore dal momento in cui ci hai arricchito con la tua presenza. Un vero dono di Dio, benvenuto piccolo uomo. Non è mai troppo tardi per diventare madre”, ha scritto la top model nella didascalia al suo post.

In entrambe i casi di nascita dei suoi figli, la Campbell ha tenuto nascosta la cosa fino all’ultimo minuto e in seguito, a chi le ha chiesto se fosse ricorsa all’adozione, aveva detto: “Non è stata adottata. È mia figlia”. La modella non ha neanche mai svelato se al suo fianco sia presente un partner e ha sempre precisato di aver condiviso i dettagli della sua vita privata solamente con le persone a lei più vicine.