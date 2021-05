Naomi Campbell ha annunciato via social di essere diventata mamma: la supermodella ha avuto la sua prima figlia a 51 anni.

A quasi 51 anni Naomi Campbell ha finalmente realizzato il suo sogno: la famosa Venere Nera ha annunciato via social di essere madre di una bambina.

Al momento non sono noti dettagli sulla nascita della piccola né sul suo nome, ma la modella ha dichiarato di essere più felice che mai per il suo arrivo nella sua vita: “Una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre. Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo.

Non c’è amore più grande”, ha scritto la top model postando un’immagine delle sue mani e dei piedini della figlia.

Naomi Campbell e il desiderio di maternità

Già in passato la Venere Nera – famosa per i suoi amori turbolenti e travagliati – aveva confessato il suo desiderio di un figlio e aveva affermato che sarebbe stata pronta anche ad averlo come madre single. “Non sto dicendo che non avrò figli, perché potrei averli.

Ancora non so in che modo, ma voglio avere dei bambini. Tutti pensano che sarei una buona madre. Lo farò quando mi sentirò pronta. Non voglio correre, ma se non dovesse esserci un uomo, lo farò da sola. Assolutamente e totalmente. Non ho paura di farlo”, aveva rivelato la Venere Nera, che oggi ha finalmente realizzato il suo grande sogno. Non è chiaro se Naomi Campbell abbia avuto la bambina come madre single e del resto lei stessa è sempre stata gelosa della sua vita privata.

Naomi Campbell: gli auguri per la nascita della bambina

Per il momento la Campbell ha preferito mantenere top secret alcuni particolari sulla nascita della bambina e sul suo nome. Tra i commenti al suo post intanto molti le hanno fatto gli auguri e le congratulazioni per la nascita della figlia, compresa sua madre Valerie Morris-Campbell, diventata finalmente nonna. “Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono emozionatissima perché ho aspettato a lungo di diventare nonna”, ha scritto la madre della supermodella in un post via social.