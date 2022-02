Naomi Campbell, prima foto con la figlia: la modella racconta la sua nuova vita da mamma.

Naomi Campbell ha presentato al mondo la prima figlia, arrivata nella sua vita a 51 anni. La modella ha posato per Vogue con la piccola tra le braccia e ha ammesso che la bimba è “la cosa migliore che abbia mai fatto”.

Dopo aver mantenuto segreta la notizia della sua gravidanza, annunciata soltanto quando la bambina è venuta al mondo, Naomi Campbell ha ufficialmente presentato al mondo la primogenita. La modella ha posato con la piccola per la copertina di Vogue, regalando ai fan scatti bellissimi. Oggi la bambina ha nove mesi e Naomi ne ha approfittato per raccontare qualche dettaglio sulla sua vita da mamma. Dopo aver passato una vita davanti ai riflettori, la top model ha deciso di godersi la maternità al riparo da occhi indiscreti.

Davanti all’obiettivo del bravissimo fotografo Steven Maisel, la Campbell si è messa a nudo, mostrando una sensualità ancora più forte rispetto a quella del passato.

Con indosso un abito sexy ed estremamente sensuale, Naomi posa con la bimba stretta tra le braccia. Stessa carnagione e capelli scuri. La differenza sta solo nell’acconciatura afro della modella. Lo sguardo della Campbell è fiero, fisso sull’obiettivo.

Ha dichiarato:

“Sono fortunata che la mia piccola ami viaggiare come me, senza lamentarsi di decollare o atterrare. È una brava ragazza: dorme molto bene, non piange quasi mai e mi hanno detto che è molto vigile per la sua età. Ha appena iniziato a salutare, il che è divertente. Lei ride molto. Quasi parla. Penso che potrebbe camminare prima di gattonare”.