Il corpo di un ragazzo di 17 anni è stato ritrovato dai carabinieri in un capannone in disuso a Casalnuovo di Napoli

Un giovane di 17 anni, in compagnia di altri due ragazzi suoi amici, si era recato presso un capannone ormai in disuso a Casalnuovo di Napoli e si è arrampicato sul tetto. Un pannello, però, si è distaccato dalla struttura, facendo cadere il giovane, morto sul colpo.

Napoli, ragazzo cade dal tetto di un capannone: morto 17enne

Tragedia nella provincia di Napoli. È morto sul colpo il ragazzo che nella serata di ieri, 2 aprile, è caduto dal tetto di un capannone in disuso situato a Casalnuovo. Secondo le prime informazioni che arrivano, il ragazzo sarebbe morto a causa di un incidente fortuito. Il 17enne, forse per un gioco, si era arrampicato sul tetto della struttura, ma una parte di esso (un pannello in plastica) ha ceduto, facendolo precipitare al suolo da un’altezza considerevole.

L’arrivo dei carabinieri e il decesso del ragazzo

Gli amici del giovane hanno subito allertato i soccorsi, che sono arrivati al più presto in Via Giovanni Falcone. Per il ragazzo vittima della caduta, però, non c’era già più nulla da fare. I medici del 118 non hanno potuto fare altro se non dichiararne il decesso. I carabinieri che hanno rinvenuto il corpo stanno facendo tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente ed attribuire le responsabilità per la morte del 17enne.