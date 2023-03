Napoli, 19enne ucciso a colpi di pistola

Sparatoria a Napoli: ucciso un ragazzo di 19 anni. SI tratta del secondo agguato nel giro di una settimana in quel quartiere.

A Napoli un ragazzo di soli 19 anni è stato ucciso. Si è trattato di un agguato, con la vittima che è stata colpita da diversi colpi di pistola.

Ragazzo di 19 anni ucciso a Napoli

Ennesima sparatoria a Napoli. Questa volta la vittima, che ha perso la vita, è un ragazzo di soli 19 anni anni. Francesco Pio Maimone è stato ucciso nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo a colpi di pistola. L’agguato è avvenuto in strada, nella zona degli chalet di Mergellina, quartiere del capoluogo campano.

Ferito gravemente, il giovane è stato trasportato all’ospedale “Vecchio Pellegrini”, dove però le sue condizioni sono apparse subito disperate e non ce l’ha fatta.

Il precedente nel quartiere di Mergellina

Si tratta del secondo episodio di sangue che si verifica in questa zona nell’arco temporale di una settimana. Infatti, sempre a Mergellina, e sempre a pochi passi dagli chalet, il 13 marzo scorso, un 19enne del quartiere di Pianura è stato ferito in maniera seria con dei colpi di arma da fuoco sempre in un agguato.

Il giovane, secondo quanto fatto trapelare, sarebbe ritenuto un affiliato al clan mafioso Marsicano.