Napoli, 20enne investito e ucciso dopo una lite

Napoli, 15 set. – (Adnkronos) – Un 20enne è stato investito e ucciso dopo una lite nella notte a Marano di Napoli. Un automobilista coetaneo della vittima in caserma. All'alba di oggi, carabinieri della sezione Radiomobile maranese erano intervenuti in via del Mare a Marano di Napoli, per un incidente stradale. A perdere la vita il 20enne Corrado Finale, mentre è rimasto ferito un amico 18enne. Oggi pomeriggio la svolta: i carabinieri hanno individuato il possibile investitore, attualmente trattenuto in caserma in attesa di ulteriori accertamenti. Al momento si attendono indicazioni dall’autorità giudiziaria, ma si fa largo l'ipotesi dell'omicidio volontario dopo una lite.