Napoli, 24enne ucciso in piazza Municipio

Napoli, 24enne ucciso in piazza Municipio

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco a Napoli. Questa mattina intorno alle 5 in piazza Municipio è stato trovato il cadavere di Giovanbattista Cutolo, incensurato. La polizia della Squadra mobile ha avviato le indagini individua...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco a Napoli. Questa mattina intorno alle 5 in piazza Municipio è stato trovato il cadavere di Giovanbattista Cutolo, incensurato. La polizia della Squadra mobile ha avviato le indagini individuando subito un sospettato, un uomo che in questi minuti viene ascoltato in Questura. Gli investigatori avrebbero anche già chiaro il movente dell'omicidio.