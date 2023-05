Napoli, 26enne ucciso durante la festa scudetto

I festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto da parte del Napoli sono sttai purtroppo caratterizzati anche da un episodio di sangue. Un ragazzo di 26 anni, Vincenzo Costanzo, è stato ucciso a colpi di pistola in piazzetta Volturno, nei pressi di corso Garibaldi, nel cuore del capoluogo campano. Risultano essere ferite, inoltre, altre tre persone. Una volta appresa la sorte di Vincenzo, alcuni suoi amici si sono recati presso l’ospedale Cardarelli danneggiando il Pronto Soccorso.

Napoli, ucciso durante la festa scudetto: ferite altre 3 persone

Oltre all’assassinio di Vincenzo Costanzo, durante i festeggiamenti per la vittoria del Napoli, alcuni proiettili hanno raggiunto altri tre giovani, ferendoli. Come informa FanPage, è stata ferita alla caviglia una ragazza di 26 anni, per lei sono previsti dieci giorni di prognosi. Inoltre, altri due giovani di Portici, di 20 e 24 anni, sono stati feriti ai glutei; ferite che i medici hanno giudicato guaribili in poco più di due settimane.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri, supportati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, stanno al momento indagando sulla vicenda. Gli inquirenti non escludono la possibilità che i tre ragazzi feriti siano stati colpiti nel medesimo lugo in cui Vincenzo Costanzo è stato ucciso. Le dinamiche dell’episodio sono ancora oscure: non è chiaro se Vincenzo e gli altri ragazzi siano stati colpiti erroneamente o questo sia il risultato, ad esempio, di una lite degenerata.