Napoli, accoltellato alla gamba 15enne nella notte per una rissa all'asta del Fantacalcio

Ieri sera, poco prima della mezzanotte, si è verificato un episodio di aggressione nei confronti di un quindicenne in via Eduardo Scarpetta, situata nel quartiere Ponticelli a Napoli. In un determinato momento, è comparso un coltello e il giovane di quindici anni è stato ferito più volte alle gambe, con il rischio concreto di dover affrontare un’eventuale amputazione.

Napoli, accoltellato all’asta del fantacalcio: le condizioni del ragazzo

Il giovane è stato immediatamente trasportato presso la struttura medica locale, Villa Betania, e successivamente è stato trasferito all’Ospedale del Mare, dove le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione dal personale sanitario.

Napoli, accoltellato all’asta del fantacalcio: le indagini in corso

Le indagini a cura della Squadra Mobile di Napoli, hanno permesso di individuare il possibile motivo dietro l’aggressione con arma da taglio, nonché l’autore delle coltellate: si tratterebbe di un sedicenne, il quale è stato portato per un interrogatorio presso gli uffici della Questura.