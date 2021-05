Napoli, accoltellato un 16enne sul lungomare da un coetaneo. Indagini in corso

Una serata di follia si è consumata a Napoli, l'8 maggio 2021, quando un giovane 16enne è stato accoltellato da un suo coetaneo. Indaga la Polizia

Nonostante le misure restrittive anti-Covid nazionali, nonostante il coprifuoco ancora in vigore e fissato alle ore 22:00, non sembra fermarsi la violenza.

A Napoli nella serata dell’8 maggio 2021, si è consumato un fatto gravissimo: un giovane di 16 anni è stato accoltellato da un ragazzo coetaneo.

Napoli, accoltellato un 16enne

È successo nella serata di sabato 8 maggio 2021 a Napoli, intorno alle ore 22, nei pressi di Via Arcoleo, a pochi metri dal lungomare di Napoli, qui un giovane ragazzo di 16 anni è stato accoltellato in una delle aree napoletane più gettonate per la movida.

Il gravissimo fatto si configurerebbe come la conseguenza di un banalissimo litigio tra giovani ragazzi, sfociato però in un episodio di autentica violenza, che fa davvero rabbrividire.

Il tutto si inserisce all’interno del contesto della movida napoletana che nella serata dell’8 maggio ha caratterizzato la scena del crimine e non, tantissimi i giovani presenti in giro, in barba al coprifuoco e alle norme anticontagio.

Napoli, accoltellato un 16enne: le indagini sull’accaduto

In seguito all’accaduto è prontamente intervenuta la Polizia, che ha effettuato i dovuti accertamenti e adesso indaga sul caso dell’accoltellamento del 16enne.

Stando alle prime informazioni, il ferimento del giovane sarebbe avvenuto intorno alle ore 21:40, nei pressi di Via Arcoleo.

La Polizia ha raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che serviranno a chiarire il quadro della dinamica dell’accoltellamento del giovane. Inoltre è stata ascoltata anche la testimonianza della vittima dell’aggressione.

L’aggressione al 16enne si sarebe verifcata dopo un’accesa discussione tra giovani, alla presenza anche di alcune ragazze, che in seguito all’accaduto sono rimaste fortemente scosse dal punto di vista emotivo.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, il colpevole dell’aggressione al 16enne sarebbe già stato identificato grazie alle telecamere presenti in zona, si tratterebbe di un giovane di 17 anni.

Napoli, accoltellato 16enne: i soccorsi e le condizioni del giovane

Il 16enne ferito, in seguito all’accoltellamento è stato urgentemente trasferito mediante l’ambulanza, presso l’Ospedale dei Pellegrini di Napoli.

Le sue condizioni sembrerebbero non essere gravissime, stando alle prime indiscrezioni, infatti, il giovane avrebbe riportato dei tagli superficiali al braccio e ad un fianco.

Il giovane per il momento resterà ricoverato al Pellegrini di Napoli, per i dovuti accertamenti medici.