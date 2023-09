Napoli, ai Campi Flegrei sciame sismico con oltre 64 scosse in 24 ore

Napoli, 27 set. (askanews) – Tante scosse in poche ore fanno tremare la terra in provincia di Napoli, dalle ore 05:06 del 26 settembre è in corso uno “sciame sismico ai Campi Flegrei” . Mauro Di Vito, Direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia spiega le caratteristiche del fenomeno. “Stanotte c’è stato questo evento di magnitudo 4.2. E’ stato il più grosso evento degli ultimi 40 anni, questo evento ha contato una settantina di terremoti localizzati sulla zona sismogenetica di Pozzuoli e nel Golfo. E’ un fenomeno bradisismico, di sollevamento del suolo. La crosta di deforma per la spinta dal sottosuolo, si frattura e genera terremoti. L’intensità di questo tipo di sisma può essere di simile intensità o anche maggior ma non molto più intensi”.

Il terremoto di magnitudo maggiore è avvenuto nell’area compresa tra Bagnoli e Pozzuoli, ad una profondità di 2.7 km.