Napoli, allerta meteo fino alle 18.00 del 9 luglio 2022: chiusi i parchi

Anche la città di Napoli, zona 1 della Campania, è colpita dall'allerta meteo. Le altre zone interessate sono la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

L’ondata di maltempo in Campania non si ferma e la città di Napoli è colpita da un’allerta meteo. A segnalare il tutto è stato il Comune di Napoli attraverso il suo sito internet.

Allerta meteo verde a Napoli: i consigli del Comune

L’allerta meteo è verde, così come indicato anche dalla Protezione Civile. Sono previsti fenomeni meteorologici avversi per vento e mare. Per sicurezza, durante tutta l’allerta, saranno chiusi i parchi urbani. Nel capoluogo campano il mare sarà molto agitato soprattutto lungo le coste esposte. I consigli del Comune di Napoli sono: Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali, assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili, Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

L’allerta meteo è iniziata oggi, venerdì 8 luglio 2022, alle 14:00 e terminerà alle ore 18:00 di sabato 9 luglio 2022.

Le zone interessate dell’allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania sul suo sito ha reso noto che le zone interessate all’allerta meteo sono: la zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) la zona 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Castellammare, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro), 9 (Basso cilento).