Napoli, attrice 22enne morta suicida nel teatro Bellini: secondo la direzione “stava vivendo un dramma”

Una giovane attrice, di soli 22 anni, è stata trovata priva di vita all’interno del Teatro Bellini di Napoli. La ragazza si è suicidata e il suo corpo è stato trovato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 giugno, anche se la notizia è stata resa nota solo questa mattina. La giovane frequentava la Bellini Factory, accademia professionale triennale per aspiranti attori. La Direzione del Teatro di Napoli ha confermato la tragica storia, pubblicando una nota in cui è stato spiegato che la giovane attrice “ha deciso con un atto estremo di risolvere il dramma che stava vivendo“.

“Questa tragedia ci sconvolge nel profondo e impone il più rigoroso riserbo sulla vicenda” ha spiegato la direzione del Teatro Bellini di Napoli nella sua nota. “Inoltre, nel rispetto della privacy che in simili casi prevale del diritto di cronaca, come indicato dalle recenti norme deontologiche emanate dal Consiglio dell’Ordine, riteniamo di non divulgare le generalità dell’allievo soprattutto per tenere al riparo da un’inutile e credule pubblicità i familiari e i parenti già provati da un così forte dolore” ha aggiunto.

La direzione e i dipendenti del teatro hanno scritto di essere molto vicini alla famiglia e agli amici dell’attrice scomparsa in questo momento di così grande dolore.

La direzione del teatro ha dichiarato che la giovane stava vivendo un dramma, senza ovviamente rendere noti i dettagli. Nei giorni scorsi la ragazza di 22 anni aveva già tentato il suicidio, probabilmente dopo aver ingerito un forte quantitativo di farmaci, come hanno riferito alcune fonti. Nella giornata di ieri, però, ha portato a termine la sua decisione di farla finita e in un momento in cui era da sola all’interno del teatro ha deciso di impiccarsi, prima che potesse essere trovata dalle persone che erano presenti nella struttura. I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili, perchè la ragazza quando è stata trovata era già morta.