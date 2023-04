Napoli, bambina investita e uccisa: tragedia a Casalnuovo

Tragedia a Casalnuovo, nel napoletano. Una bambina di appena 4 anni è stata investita e uccisa da un’auto. Aperta indagine dei Carabinieri, al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.

La bambina sarebbe morta sul colpo. Forze dell’ordine al lavoro per chiarire la dinamica

È sotto shock l’intera comunità di Casalnuovo, Comune in provincia di Napoli, per un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 22 aprile. La bambina, di soli 4 anni, è stata investita in via Emilio Buccafusca. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, insieme ai Carabinieri della tenenza di Casalnuovo ed ai Vigili del fuoco.

In un primo momento le ipotesi parlavano di un possibile incidente causato da pirata della strada, che non si sarebbe fermato poi a prestare soccorso. Tale pista è stata però smentita. Resta ancora poco nitida la dinamica della terribile tragedia.