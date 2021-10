Napoli: Boccia, 'De Luca e Di Maio insieme è la magia della politica'

Roma, 6 ott (Adnkronos) – "De Luca e Di Maio insieme è la magia della politica. Abbiamo lavorato per unire, è stato faticoso. Ha molto aiutato Gaetano Manfredi con la sua storia e il suo profilo". Lo ha detto Francesco Boccia a 'L'aria che tira'.

"Napoli doveva uscire dalla condizione in cui era, c'era e c'è bisogno della capitale del Mezzogiorno. Io penso possa nascere una nuova stagione per Napoli. Non sarà facile, Napoli ha grossissimi problemi finanziari, sui servizi essenziali, ma sono sicuro", ha aggiunto il responsabile Enti locali del Pd.