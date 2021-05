Napoli: Boccia, 'un patto perchè guidi Sud d'Europa con Manfredi'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Il Partito Democratico con il centrosinistra unito, il M5S e le forze civiche che pochi mesi fa portarono De Luca a vincere in Regione Campania, uniscono le forze in un patto per Napoli, sottoscritto da Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, che ha Gaetano Manfredi candidato sindaco.

L’Italia ha bisogno di Napoli, della sua forza, della sua storia, della sua intraprendenza, della sua cultura e delle sue insostituibili energie". Lo scrive su Facebook Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale.

"Ne ha bisogno il Paese intero e ne ha bisogno soprattutto il Sud. Unire le forze sociali, civiche e politiche che fanno del Sud e dell’Europa un punto fermo dell’azione politica è stato il nostro impegno prioritario in queste settimane e la sfida lanciata da Manfredi attraverso il Patto per Napoli è stata la prima sfida a tutta la classe dirigente napoletana e italiana che crede nell’assunzione di responsabilità di chi rappresenta le istituzioni.

Anche per questa sfida non comune posta da Manfredi alle forze politiche, il nostro grazie".

"Vogliamo portare avanti sui territori, a partire da Napoli, un’alleanza che fa della politica di prossimità e della lotta alle diseguaglianze un impegno prioritario. Diseguaglianze sociali e degrado ambientale vanno spesso di pari passo".