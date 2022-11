Napoli: Bonelli-Fratoianni, 'solidarietà a Borrelli'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Esprimiamo totale solidarietà all’amico e collega Francesco Emilio Borrelli per l’aggressione subita. Da sempre Francesco è impegnato nella lotta alla criminalità organizzata e nella difesa della legalità. In particolare tra le sue ultime battaglie quella contro le occupazioni abusive di case da parte dei clan.

La sua battaglia è anche la nostra. Come Alleanza Verdi e Sinistra non ci faremo certo intimidire da queste azioni criminose e ritorsive e andremo avanti a lottare per migliorare il nostro Paese, lavorando senza sosta per una società che vuole essere libera, democratica, sicura e solidale". Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi e Angelo Bonelli e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.