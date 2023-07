Napoli, brucia la "Venere degli stracci": fermato un senza fissa dimora

Per la città di Napoli non è stato certo il più facile dei risvegli. Nella mattinata di mercoledì 12 iuglio, la “Venere degli stracci”, inaugurata solo poche settimane prima, è stata distrutta dopo essere stata data in pasto alle fiamme. Nel tardo pomeriggio le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al presunto autore del gesto: si tratta di un 32enne senza fissa dimora.

Napoli, brucia la “Venere degli stracci”: le indagini

Le fiamme hanno iniziato a divampare da piazza Municipio intorno alle 5.30. Stando a quanto riporta Sky TG24, l’identificazione del responsabile è stata resa possibile grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza posizionate nella zona. L’identificazione del 32enne senza fissa dimora avrebbe smentito la prima pista secondo la quale la distruzione dell’opera sarebbe stata frutto di un atto vandalico. Rimane oscura per ora la causa dell’incendio.

Il sindaco di Napoli: “L’opera verrà rifatta”

Nel frattempo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato così l’episodio con un post su Facebook: “Profondo sgomento per quanto accaduto alla Venere degli Stracci. Adesso però è il momento della risposta da parte della città: ho già sentito Michelangelo Pistoletto, l’opera verrà rifatta. Il vandalismo non fermerà l’arte, la rigenerazione e la cultura a Napoli”.