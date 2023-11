Napoli: cadavere carbonizzato in un rudere abbandonato, indagini per omicidio

Napoli , 24 nov. - (Adnkronos) - Il cadavere carbonizzato di un 44enne è stato ritrovato ieri sera in un rudere abbandonato in via Canalone, al confine tra Boscoreale e Poggiomarino, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Poggiomarino. Dai primi acc...

Napoli , 24 nov. – (Adnkronos) – Il cadavere carbonizzato di un 44enne è stato ritrovato ieri sera in un rudere abbandonato in via Canalone, al confine tra Boscoreale e Poggiomarino, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Poggiomarino. Dai primi accertamenti è emerso che si tratterebbe di un 44enne di origini marocchine. Sul posto anche il magistrato di turno alla Procura di Torre Annunziata e il medico legale, che ha riscontrato tra le ustioni anche diverse ferite, tra cui una frattura al cranio, segno di una colluttazione. La prima ipotesi è che il 44enne sia stato ammazzato e poi dato alle fiamme in una zona isolata. La salma è stata sequestrata e portata al Policlinico di Napoli in attesa della fissazione degli esami autoptici. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per omicidio ed ha affidato le indagini ai carabinieri.