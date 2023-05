Napoli campione d'Italia, De Laurentiis: "Scudetto bis e poi Champions"

Napoli, 4 mag. (Adnkronos) - "Questo scudetto dobbiamo rivincerlo, rivincerlo e rivincerlo e poi la Champions". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis dopo la conquista dello scudetto: il Napoli è campione d'Italia e il presidente sogna il bis, come minimo....

Napoli, 4 mag. (Adnkronos) – "Questo scudetto dobbiamo rivincerlo, rivincerlo e rivincerlo e poi la Champions". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis dopo la conquista dello scudetto: il Napoli è campione d'Italia e il presidente sogna il bis, come minimo. "Il progetto non si ferma mai, questo è un punto di partenza, non di arrivo, si riparte con Spalletti", ha aggiunto il numero uno azzurro.

"Grazie, grazie, grazie, voi mi avete sempre detto noi vogliamo vincere e abbiamo vinto, tutti insieme, e adesso domenica con la Fiorentina tutti qua per la grande festa, grazie ancora a tutti quanti", ha detto rivolgendosi al popolo azzurro.