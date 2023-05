Napoli campione, in vendita le zolle di terreno dello stadio di Udine

Dopo il dominio assoluto del Napoli nella serie A 2022/23, è finalmente arrivata la matematica certezza del trionfo per la squadra allenata da Luciano Spalletti. La festa dei tifosi è esplosa a Napoli, ma anche alla Dacia Arena di Udine, dove gli azzurri hanno strappato il punto necessario per la vittoria del campionato contro l’Udinese.

Finiscono su eBay le zolle di terreno dello stadio di Udine dove il Napoli ha vinto lo scudetto: prezzi fino a 700€

Al fischio finale però alcuni tifosi del Napoli si sono precipitati in campo per festeggiare con i propri beniamini, causando la rabbia degli ultras di casa, che nei giorni precedenti si erano già resi protagonisti di minacce alla tifoseria azzurra in caso di invasione di campo.

Al di là dei disordini avvenuti in campo, tra aggressioni e immagini che nulla hanno a che fare con il calcio, alcuni tifosi napoletani hanno prelevato zolle di terreno della Dacia Arena come ‘souvenir’. Soltanto che questi pezzi sono poi andati a finire su eBay a cifre esorbitanti.

Su questa piattaforma infatti (ma anche su altre) sono stati commercializzati i pezzi del terreno di gioco dello stadio di Udine: “Zolla Terreno Dacia Arena Napoli Campione raccolta in occasione della vittoria del terzo scudetto del Napoli“, questo l’annuncio posto in bacheca.

Il costo? Tra le varie proposte, nessun pezzo di terreno veniva posto al di sotto di 100€. Nel caso del primo annuncio, poi sparito dalla piattaforma, si è arrivati anche a 700€. Un’operazione commerciale, più che tifo che – non ci sarebbe neanche bisogno di specificarlo – è un’altra cosa.