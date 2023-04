Home > Askanews > Napoli celebra Zelda: edicole votive per un'icona dei videogiochi Napoli celebra Zelda: edicole votive per un'icona dei videogiochi

Napoli, 27 apr. (askanews) – Il Napoli Comicon celebra la principessa Zelda, in vista dell’uscita, il 12 maggio, dell’atteso “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” ultimo capitolo del videogioco Nintendo che dal 1986 ad oggi conta decine di titoli all’attivo. Per le strade della città, capitale dei fumetti fino al 1 maggio, sono spuntate 3 edicole votive per rendere omaggio a Zelda come icona dei videogiochi, opera che mescola sacro e profano degli artisti Zeal Off e They Live nei quartieri Fuorigrotta, Rione Sanità e nel Centro Storico.

