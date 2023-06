Sulle tracce dell’assassino a Sant’Antimo (NA). Si chiama Raffaele Caiazzo il principale sospettato del duplice omicidio di stamattina in cui hanno perso la vita Maria Brigida Pesacane e Luigi Cammisa, rispettivamente di 24 e 29 anni.

Chi è il sospettato?

Raffaele Caiazzo è nato a Caserta. Al momento irreperibile, era il suocero delle due vittime: Maria Brigida e Luigi erano cognati tra loro, entrambi sposati e genitori di figli piccoli. La Procura di Napoli Nord sta diffondendo foto dell’uomo in ausilio alle ricerche delle forze dell’ordine che al momento risulta il primo sospettato per l’omicidio dei due ragazzi.

I luoghi degli omicidi

Stando ad alcune indiscrezioni sulla dinamica dei due delitti, le vittime sarebbero state uccise in due luoghi diversi: La ventiquattrenne sarebbe stata prima aggredita e poi uccisa all’interno di un appartamento in via Caruso 17. Il ventinovenne, invece, in piazzetta Sant’Antonio, distante circa un chilometro dal luogo dell’uccisione di Maria Brigida. Entrambi sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco e con ogni probabilità si è trattato della medesima pistola. Nessuna ipotesi è nota per il momento riguardo al movente, le autorità sono sulle tracce di Caiazzo nella speranza che possa essere lui a fare luce sulla vicenda.