Napoli, colpito da un palo mentre guida il trattore: morto 75enne

Tragedia della sera di San Valentino nelle campagne di Napoli, un 75enne è stato colpito da un palo mentre guidava il trattore ed è morto per le ferite

Tragedia a Napoli nella serata di ieri, lunedì 14 febbraio con un anziano colpito da un palo mentre guida il trattore: il 75enne è morto dopo che, intento ai lavori nel suo fondo agricolo a Carbonara di Nola, il grosso fusto gli è rovinato addosso per cause ancora da chiarire con certezza.

Guida il trattore e “trancia” un palo: nelle campagne di Napoli è morto un 75enne

Il dato è che in provincia di Napoli si è consumata l’ennesima tragedia agricola. Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, il 75enne pare fosse a bordo del suo trattore scoperto e che stesse stava eseguendo alcuni lavori nel fondo agricolo di sua proprietà. La località in cui è avvenuto l’incidente è in via Sansonetto.

La marcia nel podere e poi l’incidente, con il grosso palo che centra l’uomo

Ad un certo punto e per cause che sono al vaglio dei Carabinieri della territoriale, un grosso palo di legno si è abbattuto sull’uomo e lo ha centrato in pieno, non lasciandogli scampo. I sanitari del 118, allertati dai congiunti della vittima, sono arrivati a razzo, ma per il 75enne purtroppo non c’era più nulla da fare. I militari del comando stazione di Carbonara di Nola hanno proceduto con i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Rilievi dei carabinieri e dinamica accertata, quasi certamente una manovra sbagliata

Pare che una dinamica di base sia comunque abbastanza chiara anche se ancora non accertata in punto di verifica: il 75enne avrebbe accidentalmente urtato il palo alla base, provocandone il rovesciamento a perno esattamente addosso al conducente del mezzo. Il magistrato di turno ha provveduto a restituire la salma alla famiglia per le esequie.