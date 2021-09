Napoli: Conte, 'M5S non fa promesse che non mantiene ma rispetta patti'

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Grazie Napoli per questo calore e questa accoglienza. Manfredi lo ricordate come ministro dell'Università, è una persona seria e competente. Abbiamo lavorato insieme nel periodo più duro che l'Italia ricordi dal secondo dopoguerra, se nasce questo patto per Napoli è perché abbiamo trovato l'interlocutore necessario".

Così il capo politico del M5S Giuseppe Conte, a Napoli per la presentazione della lista dei candidati M5S.

A risollevare Napoli, "a farla tornare a splendere", "noi ci proveremo, ma saremo leali, perché le promesse che non possiamo mantenere non le faremo". "Il nuovo corso del M5S – prosegue l'ex premier – è umile, guarda negli occhi i cittadini e riconosce i propri errori, perché di errori ne sono stati fatti. Ma se darete un voto al M5S, in particolare a questo patto per Napoli, darete un voto a chi si impegna a rispettare i patti".