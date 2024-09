Napoli, crolla palazzina dopo esplosione: morti due bambini

Napoli, 22 set. (Adnkronos) - È di due bambini morti, due feriti e due dispersi il bilancio parziale della tragedia avvenuta oggi 22 settembre a Saviano, in provincia di Napoli, dove una palazzina è crollata in seguito ad una esplosione. A perdere la vita un fratellino e una sorellina ...

Napoli, 22 set. (Adnkronos) – È di due bambini morti, due feriti e due dispersi il bilancio parziale della tragedia avvenuta oggi 22 settembre a Saviano, in provincia di Napoli, dove una palazzina è crollata in seguito ad una esplosione. A perdere la vita un fratellino e una sorellina di 6 e 4 anni, estratti dai soccorritori privi di vita.

I due feriti sono il papà e l'altro fratellino di 2 anni appena. Il piccolo è stato portato d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dov'è tuttora ricoverato. Il papà, in gravi condizioni, è al Cardarelli.

L'esplosione è avvenuta per una probabile fuga di gas e crollo poco dopo le 7 di questa mattina e ha coinvolto una famiglia, genitori e tre bambini, e una donna residente al piano più alto. Sono in corso al momento le ricerche della mamma e dell’altra donna, che risultano ancora disperse sotto le macerie.

I vigili del fuoco stanno operando con squadre usar (urban search and rescue), addestrate per la ricerca di dispersi sotto le macerie, e con squadre di cinofili. Sul posto i primi ad arrivare sono stati i carabinieri, poi affiancati anche da polizia, protezione civile e volontari. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è recato sul posto per coordinare le operazioni.

"È una situazione gravissima, stiamo lottando contro il tempo per cercare le altre due persone", dice Vincenzo Simonelli, sindaco di Saviano. "Due persone fortunatamente sono ancora in vita, ma è una tragedia immane per Saviano. Continuano a lavorare, si scava con le mani e ringrazio per la presenza le forze dell'ordine intervenute sul posto e un sentito ringraziamento va anche al prefetto Michele di Bari, qui sul posto".

Vicinanza anche dal sindaco di Marigliano, Peppe Jossa: “Siamo scossi e addolorati per quanto accaduto a Saviano. Piangiamo per le vittime, siamo vicini alla comunità ed esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco Vincenzo Simonelli. Rispetto a questa tragedia non abbiamo voluto restare inermi ed è per questo che abbiamo comunicato la nostra disponibilità a supportare, con personale e mezzi della Polizia Locale e del Comune di Marigliano, le attività di soccorso”.