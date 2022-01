Crollo al cimitero di Poggioreale, a Napoli. Una palazzina ha ceduto nella notte e decine di tombe sono andate distrutte. Ci sono resti tra le macerie.

Napoli, crollo al cimitero di Poggioreale: loculi distrutti e cadaveri fuori dalle bare

Una palazzina è crollata all’interno del cimitero di Poggioreale, poco distante dal cantiere della metropolitana.

L’edificio è crollato e sono state distrutte numerose tombe, tanto che i resti sono finiti tra le macerie. Sul luogo sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Polizia Municipale. Il cedimento è avvenuto durante la notte ed è stato scoperto questa mattina dai custodi. Non ci sono fortunatamente dei feriti, ma i danni sono importanti. In attesa dei sopralluoghi e della messa in sicurezza è stata chiusa via Nuova del Pianto.

Napoli, crollo al cimitero di Poggioreale: palazzina distrutta

Il crollo ha interessato una palazzina di tre piani di una congrega, situato vicino alla parte più antica del cimitero, in cui si trovano centinaia di nicchie. Le cause non sono ancora chiare, i tecnici sono al lavoro per accertare se ci sono collegamenti con i lavori del vicino cantiere della Metropolitana della Linea 1 o se le cause siano dovute ad infiltrazioni o alla stabilità dell’edificio.

Il cedimento ha interessato una grande parte della facciata esterna, ma anche i pavimenti e i soffitti, invadendo completamente una delle strade del cimitero.

Napoli, crollo al cimitero di Poggioreale: decine di nicchie distrutte

Tantissimi danni anche alle nicchie. Gran parte di quelle al piano terra erano ancora vuote, ma il crollo ha coinvolto anche le sepolture ai due piani superiori, contenenti resti umani. I loculi danneggiati sono circa duecento, numerose tombe sono state scoperchiate e distrutte.

“Il crollo di queste ore è un monumento a imperitura memoria di come l’incuria e la disattenzione abbiano preso il sopravvento, una splendida cartolina che riproduce fedelmente come Napoli tratta il bene comune” hanno dichiarato Gennaro Tammaro, della ditta delle onoranze funebri, e i rappresentanti della nascente associazione AICCN (Associazione Incaricati Confraternite Cimiteri di Napoli). “Lo stato dell’arte del complesso cimiteriale di Poggioreale è incuria e degrado. Dopo anni di segnalazioni e richieste di tavoli istituzionali, anche oggi dobbiamo gridare al miracolo che nessuno sia rimasto coinvolto nel crollo. Abbiamo bisogno di sapere cosa questa Amministrazione intende fare per restituire decoro all’intero comparto cimiteriale” ha dichiarato.