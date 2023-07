Napoli, distrutta da incendio 'Venere degli stracci' di Michelangelo Pistoletto

Napoli , 12 lug. - (Adnkronos) - Un incendio ha distrutto la "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto realizzata in versione monumentale e installata a piazza Municipio, a Napoli. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che ha...

Napoli , 12 lug. – (Adnkronos) – Un incendio ha distrutto la "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto realizzata in versione monumentale e installata a piazza Municipio, a Napoli. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la Polizia municipale. L'installazione era stata inaugurata lo scorso 28 giugno alla presenza dell'autore, Michelangelo Pistoletto, e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

"Sgomento per un atto di grande violenza che lascia interdetti". Così il sindaco di Napoli sul rogo. "Quando si attacca l’arte e la bellezza – ha aggiunto Manfredi – si attacca l’uomo. Dopo lo sgomento c’è l’elaborazione di quello che è successo e la reazione e la risposta è che noi rifaremo questa installazione. Stamattina ho sentito Pistoletto, questo è un grande simbolo di rigenerazione e di ripartenza e non può essere fermata né dal vandalismo né dalla violenza. Questa rigenerazione dev’essere portata avanti e quindi noi adesso lanceremo anche una raccolta di fondi proprio per fare in modo che questa ricostruzione avvenga anche con una partecipazione popolare".

"Pistoletto era molto amareggiato e ferito, però anche con grande speranza", ha detto il sindaco Manfredi che ha sentito l'artista autore della "Venere degli stracci". Manfredi ha sottolineato che "la sua opera parte proprio dal principio della rigenerazione. Mi ha detto che anche questo atto violento dev’essere interpretato da noi come un momento di rigenerazione. Così faremo, la struttura è rimasta integra quindi rifaremo l’installazione"