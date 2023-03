Napoli, donna investita da scooter: si cerca il pirata della strada

Una donna è stata investita da uno scooter in centro a Napoli: l'uomo alla guida del mezzo non si è fermato a dare soccorso

Una donna è stata investita da uno scooter nella giornata di ieri, lunedì 20 marzo, in una via del centro di Napoli. La persona alla guida del mezzo non si è fermata a dare soccorso alla donna investita ed è fuggita. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi.

L’incidente è avvenuto in in via Galileo Ferraris, nel centro di Napoli, nel pomeriggio di ieri, quando una donna di mezza età che stava attraversando la strada è stata centrata da uno scooter. La donna, ferita, è finita a terra e non si è mossa per qualche minuto. Il pirata della strada non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito senza lasciare traccia. A dare primo soccorso al pedone sono stati alcuni passanti che hanno chiamato i sanitari del 118.

Il commento di Borrelli

Sulla questione è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha così commentato: “La strada miete sempre più vittime e questo perché in giro ci sono delinquenti che vanno a tutta velocità con motociclette, scooter e auto sprezzanti del pericolo e della vita umana. È in corso una vera e propria strage che va fermata, per questo abbiamo proposto al Governo una modifica al codice della strada. Per chi uccide e rischia di uccidere gente innocente a causa della follia e dell’irresponsabilità servono condanne più severe.”