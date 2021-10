Napoli, Dries Mertens e la moglie aspettano un figlio: “Arriva il nostro baby Ciro”

L'attaccante del Napoli Dries Mertens e la moglie, Kat Kherkhofs, aspettano un figlio, l'annuncio arriva via social

Lietissima notizia in casa Mertens, il fortissimo attaccante del Napoli e la moglie Kat Kherkhofs, aspettano un figlio, a dare la notizia è la stessa moglie del calciatore sul suo profilo Instagram.

Napoli, Dries Mertens aspetta un figlio: l’annuncio sui social

La moglie di Dries Mertens, fenomenale attaccante del Napoli, è incinta. L’annuncio è arrivato sui social dove la belga ha postato un video in cui racconta la gravidanza, da quando ha fatto il primo test fino all’ecografia. Le immagini mostrano anche i momenti più teneri in cui la coppia ha svelato la lieta novella ai famigliari e agli amici più stretti, nel corso di queste prime 18 settimane di gravidanza.

Napoli, Dries Mertens aspetta un figlio: il calciatore sarà padre per la prima volta

L’attaccante belga, nato il 6 maggio del 1987, nelle file del Napoli ha battuto ogni tipo di record di marcature, con 135 reti è il primo all-time per gol segnati in maglia azzurra, davanti anche a veri e propri idoli della piazza napoletana come Marek Hamsik e soprattutto Diego Armando Maradona. Per lui sarà il primo figlio e nascerà nella città che lo ha reso celebre e che tanto lo ama.

Napoli, Dries Mertens aspetta un figlio: in arrivo “Baby Ciro”

Ciro, questo potrebbe essere il nome del bambino. Non un nome qualunque, Ciro infatti è l’affettuoso soprannome che i tifosi del Napoli hanno affibbiato ormai qualche anno fa allo stesso Mertens. Un nomignolo che richiama alla napoletanità e simboleggia la simbiosi che si è creata negli anni tra Mertens e il Napoli.