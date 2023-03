Napoli-Eintracht: rischio squalifica dalle coppe dopo gli scontri

Gli scontri tra tifosi possono costare caro a Napoli ed Eintracht di Francoforte: le due società rischiano una maxi-squalifica dalla Uefa.

Gli scontri durante il match Napoli-Eintracht

Il match di Champions League tra Napoli e Eintracht, che ha visto uscire vittoriosa proprio la squadra campana, è stato oscurato da quanto avvenuto in città prima e dopo. Si è trattato di vere e proprie scene di guerriglia urbana, in una giornata davvero molto complicata per l’ordine pubblico, segnata da incidenti gravissimi.

Nonostante il divieto di trasferta emanato per i supporter dell’Eintracht, sono stati a centinaia i tedeschi che hanno invaso le vie di Napoli, portando a diversi scontri. Nella notte, poi, gli stessi tifosi partenopei hanno preso di mira l’hotel in cui alloggiavano i tifosi tedeschi, costretti addirittura alla scorta per raggiungere l’aeroporto.

Le possibili sanzioni sportive e il precedente

Sotto la lente d’ingrandimento i comportamenti dei tifosi di Napoli ed Eintracht, con Ceferin e la Uefa che saranno chiamati a prendere una decisione. Sono in corso valutazioni congiunte all’organo centrale del calcio europeo, e possibili determinazioni dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Attenzione al precedente: Nell’aprile 2017, in occasione del quarto di finale di Europa League tra Lione e Besiktas, ci furono gravi scontri tra le tifoserie, sugli spalti, prima e dopo il match. In quel caso, la Uefa decise per una squalifica di due anni dalle coppe europee, sia per la società francese che per quella turca.