Home > Askanews > Napoli, esplode la festa a Largo Maradona ricordando il pibe de oro Napoli, esplode la festa a Largo Maradona ricordando il pibe de oro

Roma, 5 mag. (askanews) – La gioia dei tifosi al Largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, per il terzo scudetto conquistato. Tutti con i cellulari alzati davanti al maxischermo per immortalare il goal del pareggio che ha dato al Napoli il punto mancante per il titolo. Poi l’esplosione della festa con trombette, bandiere, canti e cori anche in onore di Maradona, proprio sotto al murales che lo celebra nell’area tutta dedicata al il pibe de oro, orgoglio della città.

Roma, 5 mag. (askanews) - La gioia dei tifosi al Largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, per il terzo scudetto conquistato. Tutti con i cellulari alzati davanti al maxischermo per immortalare il goal del pareggio che ha dato al Napoli il punto mancante per il titolo. Poi l'esplosione de...