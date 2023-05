Napoli, evade dai domiciliari per festeggiare lo scudetto, poi picchia i poliziotti

Napoli, evade dai domiciliari per festeggiare lo scudetto, poi picchia i poli...

Un 26enne napoletano è evaso dagli arresti domiciliari per andare a festeggiare lo scudetto degli azzurri

Un ragazzo di 26 anni dei Quartieri Spagnoli di Napoli ha abbandonato la sua casa, dove era agli arresti domiciliari, per scendere in strada e festeggiare lo scudetto appena vinto dalla sua squadra.

Evade dai domiciliari per festeggiare lo scudetto del Napoli

Il 26enne era evaso dagli arresti domiciliari e stava girando per le vie di Napoli a bordo di una motocicletta quando è incappato in un alt della Polizia. Appena gli agenti lo hanno riconosciuto, l’uomo è fuggito riuscendo a far perdere le sue tracce. Poco dopo, però, gli agenti si sono recati nella sua abitazione, dove lo hanno aspettato.

L’aggressione agli agenti e l’arresto

I poliziotti, infatti, sono arrivati nella casa dell’uomo prima di lui e hanno solo dovuto attendere che il 26enne facesse ritorno. Appena lo hanno visto avvicinarsi allo stabile lo hanno raggiunto, ma lui ha dato in escandescenze e ha iniziato una collutazione. Dopo qualche attimo di confusione, gli agenti sono riusciti a fermarlo. Il napoletano è stato arrestato per evasione, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.