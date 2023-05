Napoli, festa scudetto rinviata. Basta un punto a Udine

Roma, 4 mag. (askanews) – Ancora niente da fare. Con la vittoria della Lazio per 2 a 0 all’Olimpico di Roma contro il Sassuolo, un altro rinvio per la festa scudetto a Napoli; un titolo atteso da 33 anni che potrebbe già arrivare nel posticipo contro l’Udinese a Udine.

A Napoli c’era grande attesa, era tutto pronto per la grande festa e molti tifosi si erano radunati in piazza per assistere alla partita della Lazio con bandiere e maglie della squadra, qualcuno anche con capelli e barba azzurri. Delusione sui loro volti dopo i goal dei biancocelesti. Ma il terzo scudetto potrebbe arrivare matematicamente già oggi: alla squadra di Luciano Spalletti basta un pareggio.